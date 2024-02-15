Bakan Fidan: "AB'nin kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Fidan, "AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte" dedi.

Bakan Fidan: "AB'nin kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekiyor"

Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Szijjarto ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı 1-3 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda misafir edeceklerini belirten Fidan, kendisinin de bakanlık görevinin başında ilk ziyaret ettiği ülkelerden birinin Macaristan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Macaristan'ı 2 kez ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyareti kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısını gerçekleştirdiklerini, iki ülkenin işbirliğinin seviyesini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkardıklarını ve işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendiren, çeşitlendiren ve güncelleyen 17 ayrı anlaşmayı da imzaladıklarını anlattı.

"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın açılış törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Fidan, 2025 yılını Bilim ve İnovasyon Yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

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