Barış görüşmeleri yeniden İstanbul’da: Rusya’dan ikinci tur açıklaması

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya heyetinin Ukrayna ile yapılacak ikinci tur barış görüşmeleri için 2 Haziran’da İstanbul’da hazır olacağı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Barış görüşmeleri yeniden İstanbul’da: Rusya’dan ikinci tur açıklaması
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Açıklamada ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ve ABD liderleriyle yüz yüze görüşme ihtimalini desteklediği, ancak bu tür temasların gerçekleşebilmesi için kapsamlı bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çabalarına ilişkin, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi.

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