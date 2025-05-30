Barış görüşmeleri yeniden İstanbul’da: Rusya’dan ikinci tur açıklaması

Açıklamada ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ve ABD liderleriyle yüz yüze görüşme ihtimalini desteklediği, ancak bu tür temasların gerçekleşebilmesi için kapsamlı bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

BAKAN FİDAN'IN "4 LİDER İSTANBUL'DA GÖRÜŞEBİLİR" AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çabalarına ilişkin, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi.