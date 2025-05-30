Trump’tan strateji değişikliği sinyali: Ukrayna’ya destek sınırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada makas mı değiştiriyor? Ukrayna ve Avrupa'dan desteğini çeken Trump, ABD Ordusu’nun rolünün silah zoruyla demokrasi dayatmak olmadığını söyledi.

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Trump’tan strateji değişikliği sinyali: Ukrayna’ya destek sınırlanıyor
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ABD Büyükelçisi Tom Barrack ise Sykes Picot anlaşmasındaki hatayı tekrarlamayacaklarını belirtti. Trump dönemi ABD dış politikasını Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Ulusal Kanal'a anlattı.

"Çok kutuplu dünyaya geçişten sonra Amerika yeni bir pozisyon almaya çalışıyor."

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Ordusu’nun rolünün silah zoruyla demokrasi dayatmak ve yabancı kültürleri dönüştürmek olmadığını ifade etmesi, dış politikada makasa değişikliği tartışmalarını derinleştirdi.

"Trump daha rasyonel, daha ayakları yerine basan ve Amerikan merkez sermayesinin kontrolü altında kalan yeni bir bürokrasi oluşturmak istiyor. Askeri bürokraside de, güvenlik bürokrasisinde de böyle. Ve özellikle dış politika bürokrasisinde de böyle."

Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, ABD’nin dış politika değişikliğindeki ilk örneğinin Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler olduğunu belirtti. Mutlu, ABD'nin, Ukrayna'da kaybettiğini ve Ukrayna'ya desteğini kestiğini belirtti.

"Ukrayna-Rusya Savaşı'nda akıl almaz bir süreç yaşandı. Rusya'daki yönetimin oturduğu yeri çatlatın, biraz zayıflatın hani ne gerekiyorsa yapın diye bir sınırsız bir Destek verilmiş. Şimdi burada aslında biraz daha rasyonalize oluyor Amerikan dış politikası. Artık hani Amerika tarafından bu kaybedilmişliğin daha uzatılması, daha dramatik bir yöne çekilmesi istenmiyor.

Yani mümkün mertebe durduğu rasyonel bir optimum bir noktada Rus kuvvetlerinin ilerlemesini durdurulması, Ukrayna'nın toprak kaybına razı olması belli bir oranda ve varlığını devam ettirebilmesi, idame ettirebilmesi bu dahi bir kazanç olarak görülüyor."

Mutlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Sykes Picot anlaşmasını gündeme getirmesini politika değişikliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi..

"Yani ben bunu ne zaman tartışmak isterim bir konuyu? Eğer o konuda kendimi masada görmezsem Kendimi dışlanmış hissedersen gelin ben başlatayım tartışmayı diye. Niye Suriye'yi merkeze alıyorlar? Tabii bunu da düşünmek gerekiyor.

Geçen yüzyıllık bir zamanda inanılmaz bir şey kazandılar. Petrol kuyuları, hidrokarbon kaynakları, mineraller, her şey sömürüldü. E tabii böyle bir süreç bittikten, sona erdikten, kazanç elde ettikten sonra tabii ki insan tartışmak ister. Çünkü bu düzenin artık kazancı bitmiş. Yeni bir düzen nasıl kurulabilir diye."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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