Gaziantep’te vahşet: 3 çocuk annesi genç kadın evinde boğularak öldürüldü

Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Baytap’tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Öğle saatlerinde eve gelen ekipler, Baytap’ı hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Yapılan ilk incelemede genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Baytap’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.