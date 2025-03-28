Batı'dan Türk yargısına dayatma çabası: Avrupa Konseyi haddini aştı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının serbest kalmasını istedi. Batının Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimleri tepkiyle karşılandı.

Kongreden yapılan yazılı açıklamada, İmamoğlu’na yönelik yargı tacizleri yapıldığı iddia edildi.

Türkiye’deki temel özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün zayıfladığı öne sürülen açıklamada, kayyım atamalarına da tepki gösterildi. Söz konusu uygulamaların Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartlarıyla aykırı olduğu savunuldu. İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarıyla yüz yüze görüşmek üzere bir heyetin Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

Avrupa Konseyi’nin açıklaması yolsuzluk soruşturmasından tutuklu İmamoğlu tarafından memnuniyetle karşılandı. İngilizce bir tivit paylaşımı yapan İmamoğlu, konsey heyetiyle bir araya gelmeyi sabırsızla beklediğini belirtti.

İmamoğlu paylaşımında, “Birlikte, ülkemizde adalet, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin geleceği için ayağa kalkmaya devam edeceğiz” dedi.

Konseyin İmamoğlu bildirisine Ankara’nın tepkisi gecikmedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa’nın bildirisinin Türk hukukuna müdahale niteliği taşıdığını belirtti.

“Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür. Siyasi saiklerle hazırlanmış bu tür açıklamaların, yargının bağımsızlığına saygı göstermekten çok, iç hukukumuza müdahale niteliği taşıdığı açıktır. Devam eden yargı süreçleri hakkında ön yargılı ve tek taraflı değerlendirmelerde bulunmak, evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmaz.”

Öte yandan Avrupa Konseyi’nin tepki çeken bildirisiyle ilgili tartışmalar sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Macron, “Türkiye’nin Avrupa’yla ilişkileri adına çok açık bir biçimde, ihlaller ve saldırganlıklar teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.