BBC’den dikkat çeken analiz: Avrupa için ‘hasta adam’ benzetmesi

150 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu için kullanılan bu ifade, bu kez Avrupa'nın kendisi için kullanıldı. “Avrupa hasta adam” başlığıyla yayımlanan analizde, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik rekabete ve ticaret savaşına dikkat çekildi.

Analizde, 2008 yılında Avrupa Birliği’nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğu hatırlatılırken, günümüzde ABD ekonomisinin AB’den 9,5 trilyon dolar daha büyük hale geldiği belirtildi.

BBC’nin değerlendirmesinde, “ABD ile Avrupa Birliği arasında bir ticaret savaşı konuşulmadan önce bile Avrupa ekonomik olarak geri plandaydı” ifadelerine yer verildi. Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve rekabet gücünün azalması nedeniyle Avrupa, "hasta adam" benzetmesiyle tanımlandı.