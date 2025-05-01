Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda: Doktorlardan kritik açıklama

15 Nisan akşamı Şişli’deki özel bir hastanede aort damarı dikilerek ameliyat edilen Önder’in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Güner, Önder’in hızlı şekilde hastaneye ulaştırıldığını ve başarılı bir operasyon geçirdiğini söyledi.

Doç. Dr. Güner, “İstanbul’da sunulan kamu-özel iş birliği sayesinde sağlık hizmetlerinin ne kadar güçlü olduğunu bu olayda gördük. Sırrı Bey'e 3 dakikada ulaşıldı, 7 dakikada sevk edildi. Kamu-özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

"Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski devam ediyor"

Önder’in durumu hakkında bilgi veren Güner, şu ifadeleri kullandı:

“Ağır bir süreçten geçiyor. Rabbim şifasını versin. Doktor olarak her zaman umudumuz var. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Zor bir operasyon geçirdi, hayati riski hala sürüyor. Bu süreci atlatmasını ümit ediyoruz.”