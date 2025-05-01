Ege sallandı! AFAD'dan son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege sallandı! AFAD'dan son dakika açıklaması
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Saat 13:23'de Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde 7.82 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

01-05-2025 13:23:48 - 4.0 - Ege Denizi - 7.82

01-05-2025 11:30:44 - 3.5 - Kadirli (Osmaniye) - 6.98

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