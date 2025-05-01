Ege sallandı! AFAD'dan son dakika açıklaması

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Saat 13:23'de Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde 7.82 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

01-05-2025 13:23:48 - 4.0 - Ege Denizi - 7.82

01-05-2025 11:30:44 - 3.5 - Kadirli (Osmaniye) - 6.98