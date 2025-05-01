14 yaşındaki zanlı cehennemi yaşattı: Genç kadının boğazını kesti, altınlarını aldı

Genç kadının cep telefonu ve altınlarının da çalındığı olayla ilgili biri çocuk toplam üç kişi gözaltına alındı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Rabia Y., komşusunun ricası üzerine yardım etmek için evlerine gitti. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., genç kadına bıçakla saldırarak boğazını kesti. Ardından cep telefonu ve ziynet eşyalarını alarak evden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda saldırgan İ.Ş. kısa sürede yakalandı. Olayla bağlantılı oldukları öne sürülen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.