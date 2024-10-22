BRICS Liderler Zirvesi, Kazan'da başladı

Zirveye, aralarında 22'si lider düzeyinde olmak üzere toplam 36 ülke temsilcisi katılıyor. Toplantıda, BRICS dijital ödeme platformu ve ulusal para birimleriyle ticaretin geliştirilmesi, bölgesel krizler, küresel sorunlar ve 'partner ülke' statüsünün resmiyet kazanması gibi önemli konular ele alınacak. Bu yeni statü, oy hakkı olmadan BRICS toplantılarına katılma imkanı sağlayacak.

Zirvenin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç günlük görüşmelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenleyecek.

Bu yıl Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla üye sayısı 9'a yükselen BRICS, genişlemiş yapısıyla ilk kez bu zirvede bir araya geliyor. Zirve, 24 Ekim Perşembe günü sona erecek.