Çavuşoğlu ve Lavrov Tahıl Koridoru'nu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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