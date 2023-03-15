Çavuşoğlu ve Lavrov Tahıl Koridoru'nu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.

Çavuşoğlu ve Lavrov Tahıl Koridoru'nu görüştü
Son Güncelleme:

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mevlüt Çavuşoğlu # Sergey Lavrov # türkiye # rusya
Hulusi Akar'dan Tahıl Koridoru açıklaması Ahmet Şairoğlu'ndan "Charlie Hebdo" tepkisi Türkiye-Suriye görüşmesinin tarihi belli oldu NATO’da kritik toplantı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (15 MART 2023)
3 Bolu'da deprem
4 Şükrü Ersoy o bölgeleri vurguladı: Sağlam bile olsa yıkılabilir
5 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?