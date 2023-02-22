Çavuşoğlu: "11 binden fazla arama kurtarma personeli geldi"

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin sayısı ve yardımlara ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Arama kurtarma konusunda 102 ülke yardım teklifinde bulundu. 90 ülkeden ekipler geldi. Şu anda sahada 13 ülkeden ekipler var. 77 ülke arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ülkelerine dönen arama kurtarma ekiplerinin orada yaşayan Türk vatandaşları ve Türk büyükelçiler tarafından sevgiyle karşılanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yurt dışından 11 binden fazla arama kurtarma personelinin ve arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun yanında dünyanın her yerinden ayni yardım geldiğini, yurt dışındaki Türk misyonlarıyla beraber bunların Türkiye'ye getirilmesi konusunda çalıştıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Apartmanı'nda enkaz altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'e henüz ulaşamadıklarını dile getirdi.