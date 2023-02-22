Sudan arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında yer alan Sudan ekibi için Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği karşılama töreni düzenledi.

Başkent Hartum’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen törene, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan Ulusal Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Tümgeneral Kuraşi Hüseyin Abdulkadir, Sudan Arama Kurtarma Ekibi Komutanı Tuğgeneral Almatri Ahmed Almatri Aburrahman, Sudan'ın eski Ankara Askeri Ataşesi Tuğgeneral Adil İsmail Ebubekir, Türkiye’nin Hartum Askeri Ataşesi Piyade Albay Oğuz Timur ve arama kurtarma ekibinin üyeleri katıldı.

Törende depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Çobanoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Sudan’ın köklü tarihi ve kültürel ilişkilerine ve dostluğuna atıfta bulunarak, Sudan’ın depremden sonraki destekleriyle "kara gün dostu" olduğunu gösterdiğini belirtti, Sudanlı yetkililer ve Sudan halkına teşekkür etti.

Çobanoğlu, "Son felaket ve yaklaşık iki haftadır yaşadıklarımız Sudan’a hissiyatımızı daha da güçlendirdi. Bu, iki halk arasındaki zaten güçlü olan bağları daha da ileri seviyelere taşıdı. Kendi canlarını riske atıp enkazın altına girenler oldu. Onlar da sizlersiniz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Büyükelçiliğimizin kapıları sizlere her zaman açık. Bundan böyle ömür boyu bizim kardeşimizsiniz." ifadelerini kullandı.

Sudan Ulusal Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Tümgeneral Abdulkadir de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Sudan ordusu, Sudan İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığının işbirliği ve koordinasyonuyla oluşturdukları özel ekibi ivedilikle deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Abdulkadir, şunları söyledi:

"Arama kurtarma ekibimizi Sudan’ın elçileri olarak Türkiye'ye gönderdik. Sudan, ilk kez bir arama kurtarma ekibini afetlere müdahale etmek üzere dışarıya gönderdi. Arama kurtarma ekibi ile insani yardım malzemeleri, çadır ve afetlere müdahalede uzman sağlık ekibimizi de Türkiye'deki kardeşlerimize destek için gönderdik. İnşallah ileride güzel günlerde de bu işbirliğimiz sürer. Bundan sonra da gerektiğinde tüm imkanlarımızla Türkiye ve Türk kardeşlerimize her zaman yardıma hazırız."

Abdulkadir, "Felaketten sonra 80’den fazla ülkenin Türkiye’ye yardıma koşması Türkiye’nin açık bir siyaset takip ederek yardım elini herkese uzattığının açık bir delilidir." diye konuştu.