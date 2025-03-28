Cevdet Yılmaz'dan kritik temas: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle diyaloğa vurgu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Paris'te düzenlenen "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik" toplantısında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Yılmaz, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Cevdet Yılmaz'dan kritik temas: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle diyaloğa vurgu
Yayınlanma:

Görüşme sonrası açıklama yapan Hristodulidis, Türkiye ile diyaloğun başlatılmasının bölge için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

görüşme sonrası açıklamalar:

Görüşme sonrası, Hristodulidis, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yapılan üçlü temasın ardından, diyaloğun olmadan sorunlara çözüm bulunamayacağına dikkat çekti. Hristodulidis, "Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlaması çok önemli," ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Cevdet Yılmaz ile bölgesel gelişmeler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştuklarını belirterek, görüş ayrılıklarını aşabilmek için güçlü bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ayrıca, geçmişte benzer görüşmelerin başarılı olmasının zorluğuna dikkat çekti.

Üretici de tüketici de zor durumda! Girdi maliyetleri artmaya devam ediyorÜretici de tüketici de zor durumda! Girdi maliyetleri artmaya devam ediyorEkonomi
Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak!Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak!Hava Durumu

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

yunanistan türkiye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Günün Manşetleri
Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor!
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Gözaltına alındı
Putin, "Perm" nükleer denizaltısını böyle duyurdu
Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu
Rümeysa Öztürk'ün açıklaması
Kimler artık araç kullanamayacak?
50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
İBB’ye yönelik soruşturmada kritik gelişme
Ukrayna, RAND Corporation ile casusluk yapmış
Çok Okunanlar
Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı
Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı
Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak!
Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti! Evren Devrim Zelyut kimdir? Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti! Evren Devrim Zelyut kimdir?