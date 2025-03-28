Cevdet Yılmaz'dan kritik temas: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle diyaloğa vurgu

Görüşme sonrası açıklama yapan Hristodulidis, Türkiye ile diyaloğun başlatılmasının bölge için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

görüşme sonrası açıklamalar:

Görüşme sonrası, Hristodulidis, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yapılan üçlü temasın ardından, diyaloğun olmadan sorunlara çözüm bulunamayacağına dikkat çekti. Hristodulidis, "Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlaması çok önemli," ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Cevdet Yılmaz ile bölgesel gelişmeler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştuklarını belirterek, görüş ayrılıklarını aşabilmek için güçlü bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ayrıca, geçmişte benzer görüşmelerin başarılı olmasının zorluğuna dikkat çekti.