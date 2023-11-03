Çin-Türkiye Enerji Diyaloğu Forumu İzmir'de Yapıldı

Çin-Türkiye Enerji Diyaloğu Forumu İzmir’de yapıldı. “Gelecek İçin Doğayı Seç” temasıyla düzenlenen forumda iki ülke arasındaki enerji işbirliği ele alındı.

Çin-Türkiye Enerji Diyaloğu Forumu İzmir'de Yapıldı

Geleceğin enerji işbirliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları İzmir’de düzenlenen Çin-Türkiye Enerji Diyaloğu Forumu’nda ele alındı. 'Gelecek İçin Doğayı Seç' temalı forumda Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın video mesajı yayınlandı.

Forumda konuşan Çin’in Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, enerji işbirliğinin Kuşak Yol İnisiyatifinin anahtarı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin orta koridor stratejisinden sonra Çin’in en büyük devlet enerji yatırım kuruluşu SPIC, Adana Hunutlu’ya temiz enerji termik santralini kurdu. Çin’in Türkiye’deki en büyük yatırımı olan Hunutlu Termik Santrali, 7,8 büyüklüğündeki 6 Şubat depreminde Adana’nın elektrik ihtiyacını karşıladı.

Formun ortaklarından Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar, Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Forumda Türk Ebru Sanatı ile Çin’in kaligrafi deneyimi de sunuldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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