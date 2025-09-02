Çin ve Rusya liderleri Pekin’de buluştu: 20’den fazla anlaşma imzalandı

Şi Cinping, görüşmede Çin ve Rusya’nın uluslararası durumdaki değişimlere rağmen kalıcı iyi komşuluk, kapsamlı stratejik iş birliği ve kazan-kazan anlayışıyla büyük ülkeler arasındaki ilişkilere örnek teşkil ettiğini belirtti. Lider, iki ülkenin üst düzey temaslarını yoğunlaştırarak kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinde birbirlerini destekleyeceklerini söyledi.

PUTİN'DEN ÖNEMLİ VURGULAR

Vladimir Putin ise Çin-Rusya ilişkilerinin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. Putin, Şi’nin Mayıs ayında Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatarak, iki ülkenin dayanışma ve iş birliğinin ikili ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunu aktardı.

ÖNEMLİ ADIMLAR

Putin, Şi’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde değindiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi’nin yerinde ve gerekli olduğunu vurguladı. Bu girişimin, küresel yönetişimdeki boşlukların kapatılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Görüşmenin sonunda, enerji, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda 20’den fazla iş birliği anlaşması imzalanarak iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi sağlandı.