Ticaret Bakanlığı’ndan toplatma kararı! Anne- babalar dikkat

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü denetimler kapsamında bir üründe daha ciddi usulsüzlük tespit etti. Halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.

Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, Babyjem Bebek Ürünleri San. Tic. A.Ş markalı bir üründe güvenlik riski bulunduğu bildirildi.

Ürünün, bebekler için boğulma riski (ağız ve burun dışından solunum yolunun tıkanması), yanık ve yaralanma tehlikesi oluşturduğu tespit edildi. Bu nedenle söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

