🚦 Karayolları son dakika: Güncel trafik ve yol durumu (2 Eylül 2025)
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2 Eylül 2025 tarihli güncel yol durumu bültenini yayımladı. Sürücülerin güvenliği için önemli uyarılar içeren bülten, trafik yoğunluğu, yol çalışmaları ve trafiğe kapalı güzergâhlar hakkında detaylı bilgi veriyor.
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği vurgulandı.
🛣️ İşte Güncel Yol Durumu (2 Eylül 2025)
TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı - İzmit Doğu Kavşağı, 0-7. km)
Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22:00-06:00 saatleri arasında Ankara–İstanbul yönü trafiğe kapalı olacak. Ulaşım İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.
TAG Otoyolu (Nurdağı – Bahçe Kavşağı, 3-5. km / Başpınar Viyadüğü)
Derz değişimi ve üstyapı yenileme nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü sağlanıyor.
Ortaklar – Aydın Yolu (22-24. km)
Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
Nevşehir – Ürgüp – Kayseri Yolu (59-65. km)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, yolun bir bölümünden kontrollü olarak sağlanıyor.
Mudurnu – Bolu Yolu (27-36. km)
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde ilerliyor.
Balıkesir – Kepsut Yolu (4-8. km)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergâh trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Söğüt – Korkuteli Yolu (14-34. km)
Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaretlere dikkat etmeleri gerekiyor.
Kurucaşile – Cide Yolu (0-18. km)
Asfalt sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
Bingöl – Solhan Yolu (23-29. km)
Üstyapı yenileme nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gümüşhane – Bayburt İl Sınırı Yolu (33-36. km)
Üstyapı yenileme nedeniyle Gümüşhane yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.