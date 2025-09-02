🚦 Karayolları son dakika: Güncel trafik ve yol durumu (2 Eylül 2025)

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği vurgulandı.



🛣️ İşte Güncel Yol Durumu (2 Eylül 2025)

TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı - İzmit Doğu Kavşağı, 0-7. km)

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22:00-06:00 saatleri arasında Ankara–İstanbul yönü trafiğe kapalı olacak. Ulaşım İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.

TAG Otoyolu (Nurdağı – Bahçe Kavşağı, 3-5. km / Başpınar Viyadüğü)

Derz değişimi ve üstyapı yenileme nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Ortaklar – Aydın Yolu (22-24. km)

Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

Nevşehir – Ürgüp – Kayseri Yolu (59-65. km)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, yolun bir bölümünden kontrollü olarak sağlanıyor.

Mudurnu – Bolu Yolu (27-36. km)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde ilerliyor.

Balıkesir – Kepsut Yolu (4-8. km)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergâh trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Söğüt – Korkuteli Yolu (14-34. km)

Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaretlere dikkat etmeleri gerekiyor.

Kurucaşile – Cide Yolu (0-18. km)

Asfalt sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Bingöl – Solhan Yolu (23-29. km)

Üstyapı yenileme nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane – Bayburt İl Sınırı Yolu (33-36. km)

Üstyapı yenileme nedeniyle Gümüşhane yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.