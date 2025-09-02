Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 suçlu Türkiye’ye getirildi – İşte suç dosyaları

Kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçlu düzenlenen operasyonlarla Türkiye’ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bizden kaçamayacaklar” diyerek operasyonun detaylarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 14 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan güvenlik birimleriyle yürütülen ortak operasyon sonucunda suçlular yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

"BİZDEN KAÇAMAZLAR"

Bakan Yerlikaya, operasyon hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu ülkemize getirdik. Nerede olurlarsa olsunlar suçluların peşindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.”

Operasyon kapsamında yakalanan isimler arasında T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. bulunuyor. Ayrıca ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. da Türkiye’ye getirildi.

Suçluların işlem gördüğü ülkeler ve haklarında verilen suçlamalar şöyle:

T.G. (Gürcistan): Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, yağma, tefecilik, tehdit ve yaralama.
M.A. (Gürcistan): Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.
M.A.D. (Gürcistan): Yağma.
C.Y. (Gürcistan): Yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama.
Bakanlık, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

