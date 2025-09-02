Mitingde Eski Başbakana şok saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Çekya'nın eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Andrej Babis, seçim mitingi sırasında saldırıya uğradı. Saldırganın koltuk değneğiyle darbe indirdiği Babis, hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mitingde Eski Başbakana şok saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

Çekya'nın eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri Andrej Babis, yaklaşan genel seçimler öncesinde katıldığı mitingde saldırıya uğradı.

Olay, ülkenin doğusundaki Moravya-Silezya bölgesindeki Dobra köyünde, yerel saatle 18.00 sularında gerçekleşti. Çek basınına göre, kalabalıktan çıkan bir kişi 70 yaşındaki Babis’e koltuk değneğiyle saldırarak başına ve sırtına darbe indirdi.

Saldırının ardından Babis, kontrol amaçlı olarak yerel bir hastaneye götürülürken, muayene ve beyin tomografisi çekildiği bildirildi. Siyasetçinin sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis, saldırganın 50–60 yaşlarında bir erkek olduğunu ve olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEPKİLER GELDİ

Çekya Başbakanı Petr Fiala, saldırıyı kınayarak Babis’e acil şifa dileklerinde bulundu. İçişleri Bakanı Vit Rakusan da şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ana muhalefet partisi ANO ise saldırının sorumluluğunu iktidara yükledi. Parti Başkan Yardımcısı Karel Havlicek, “Bu, doğrudan mevcut koalisyonun yürüttüğü nefret kampanyasının sonucudur” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddet Slovakya’dan sonra Çek siyasetine de sıçradı. Babis yıllardır şeytanlaştırılıyor. Ama onu durduramayacaklar. Seçimleri kazanacak. Geçmiş olsun dostum” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çekya Başbakanı darp
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı’ndan toplatma kararı!
14 suçlu Türkiye’ye getirildi
İnfaz düzenlemesi ve af tartışmalarına yanıt
'İran ve Rusya’nın kapasiteleri birleşecek'
Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı
Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı
Çok Okunanlar
Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak! Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Ege Denizi'nde bir deprem daha!
Gökyüzünde büyüleyen anlar! Gökyüzünde büyüleyen anlar!
Amrabat Real Betis’e kiralandı Amrabat Real Betis’e kiralandı