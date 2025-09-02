Muğla’da belediye başkanının ailesine molotof saldırısı: Görüntüler ortaya çıktı!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evi, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyliyle hedef alındı.

Olay, 22.00 sıralarında Muslihittin Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında gerçekleşti. Şapkalı iki kişi, balkonlarına molotof kokteyli attı.

Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Vali İdris Akbıyık, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Saat 22.10 civarında bir cam şişe içinde iki yanıcı madde atıldı. Mahallelinin hızlı müdahalesi sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı. Tüm emniyet ve jandarma birimlerimiz, olayı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için titizlikle çalışıyor. PTS kayıtları ve diğer analizler devam ediyor. Şehrin giriş-çıkışlarında kontrol ve uygulamalar yapılıyor."

Olayın ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Gonca Köksal Aras bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Gonca Köksal Aras, yaptığı açıklamada, "Henüz kim olduğu belli değil. Ailemiz iyi, ama bir an önce sorumluların bulunmasını istiyoruz. Kim yaptı, kim yaptırdı?" ifadelerini kullandı.

