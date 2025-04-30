Çin'den ABD'ye sert mesaj: "Bir zorbaya boyun eğmeyin"

Çin, ABD’nin başlattığı ticaret savaşına karşı küresel topluma sert bir mesaj gönderdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'un gümrük tarifeleriyle küresel ölçekte bir "tarife fırtınası" yarattığını belirterek, diğer ülkelere “Asla diz çökmeyin” çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Çin'den ABD'ye sert mesaj: "Bir zorbaya boyun eğmeyin"
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Açıklamada, ABD’nin bazı ülkelere uyguladığı 90 günlük ertelemenin gerçekte bir “oyun” olduğu ifade edildi. Washington’un Çin ile ticareti kısıtlarken diğer ülkeleri oyaladığına dikkat çekildi.

Çinli yetkililer, ABD'nin tavrını “tuzak” olarak nitelendirerek, “Bir zorbaya boyun eğmek, susuzluğu gidermek için zehir içmeye benzer. Bu yalnızca krizi derinleştirir” uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, otomobil sektörünü hedef alan tarifelerin etkisini hafifletmeyi amaçlayan yeni bir kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, aynı ithalat kaleminde birden fazla gümrük vergisinin uygulanmasının önüne geçilmesi amacıyla düzenleme yapıldığı bildirildi.

Kararname kapsamında otomobil ve otomobil parçalarıyla birlikte çelik ve alüminyum ithalatına getirilen tarifeler yeniden ele alındı. Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçiş sürecinde otomobil üreticilerine destek olmak istediklerini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı ise 3 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifenin uygulanacağını, ancak ABD’de montajı tamamlanan araçların bu vergilerden kısmi muafiyet alabileceğini duyurdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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