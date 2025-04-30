Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı

Edinilen bilgilere göre tekliflerin son şekli, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıyla netleşecek.

İlk kanun teklifi, trafik para cezalarının artırılmasını öngörüyor. Ceza oranlarındaki artışla birlikte sürücüler nezdinde caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

İkinci teklif, cezaevindeki çocuklu annelere, ağır hasta veya ileri yaştaki tutuklu ve hükümlülere yönelik infazın evde tamamlanmasına imkân tanıyacak. Ayrıca bazı suçlar için infazın kamu hizmeti, eğitim ve tedavi gibi alternatif yöntemlerle uygulanması gündeme gelecek.

Üçüncü teklif ise infaz düzenlemelerine odaklanacak. Bu kapsamda, Kovid-19 salgını sırasında çıkarılan infaz indiriminden yararlanamayan hükümlüler için kapsayıcı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Söz konusu düzenleme, DEM Parti’nin talepleri arasında yer alıyor.

Yine DEM Parti’nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmede gündeme getirdiği Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının kararlarının belli bir standarda bağlanmasına ilişkin bir çalışma da yürütülüyor.

AK Parti kurmayları, üç teklifin ayrı ayrı Meclis’e sunulması için tasnif çalışmalarını sürdürüyor. Tekliflerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılacak toplantının ardından Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.