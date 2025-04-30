Kınık, ölümüne neden olduğu gencin davasında konuştu: “keşke olmasaydı”

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Kınık, Adli Tıp raporunu kabul etmediğini belirtti.

Duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Kazanın gerçekleştiği tarihte 18 yaşından küçük olan ve “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla yargılanan Yavuz Selim Öztürk’ün yaşını doldurması nedeniyle dosyadaki gizlilik kararı da kaldırıldı.

Mahkeme, duruşma sırasında maktul Batın Barlas Çeki’nin babasını mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle salon dışına çıkardı.

Mağdur sanık Yavuz Selim Öztürk, kazaya ilişkin savunmasında, “Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ediyorum. Hız sınırları içindeydim. Araç duruyordu. Sola baksaydı beni görür ve yola çıkmazdı. Gaza basarak kurtulmak istedim ama motosiklet arkadan dokununca sola yattı” dedi.