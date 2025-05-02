Çin’den Şam’a yatırım ziyareti

Fransa’nın ardından Çin de Suriye’ye yatırım için adım attı. Çinli iş insanlarından oluşan bir heyet, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü.

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Çin’den Şam’a yatırım ziyareti
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AOJ Teknoloji Ortadoğu Genel Müdürü Zhou Ligang başkanlığındaki Çin heyeti, Suriye’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere Şam’da temaslarda bulundu. Görüşmede, Şam yönetiminin istikrara dayalı, cazip bir yatırım ortamı sunma kararlılığı vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız denizcilik devi CMA, Lazkiye Limanı’ndaki konteyner terminalinin işletmesi için Suriye hükümetiyle 30 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı. Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürü Mazen Alluş, anlaşmanın ilk yılında 30 milyon avroluk yatırım yapılacağını açıkladı. Yatırım, liman altyapısının geliştirilmesi ve mevcut ekipmanların bakımını kapsıyor.

Alluş, anlaşmanın Fransız şirkete sadece işletme ve yönetim yetkisi verdiğini, Suriye devletinin tüm egemenlik haklarını saklı tuttuğunu vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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