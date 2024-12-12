Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Orban, tokalaşarak poz verdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da hazır bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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