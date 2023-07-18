Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Cidde'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Cidde'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı