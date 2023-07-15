Dışişleri Bakanı Fidan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine katıldı

Bakan Fidan, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı için Endonezya'ya geldiğini kaydeden Fidan, toplantıların ardından Endonezya makamlarıyla ikili görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Fidan, ziyaretinin çok anlamlı bir güne denk geldiğini belirterek, "Malumunuz 7 yıl önce bugün 15 Temmuz günü uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları, Türkiye'yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimizle FETÖ'nün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları, milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." diye konuştu.

Fidan, aralarında dava ve yol arkadaşlarının da bulunduğu 251 vatandaşın gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiğini ve vatan yolunda son nefeslerini verdiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Bakan Fidan, 2 bini aşkın 15 Temmuz gazisine de şükranlarını sunarak, uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

"FETÖ'YLE MÜCADELE DEVLETİMİZİN EN ÖNCELİKLİ GÖREVLERİNDEN BİRİDİR"

Dışişleri Bakanı Fidan, "FETÖ ile mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanlığını üstlendiğim günden itibaren FETÖ'yle mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizin tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri, Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suiistimal ettiler." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, gerçek yüzünü görenlere karşı her türlü kumpası kurduğunu kaydeden Fidan, 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlete boyun eğdirmeye çalıştıklarını ve nihayet 15 Temmuz ile son hamlelerini yaptıklarını söyledi.

"DÜNYAYI FETÖ'YE DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Fidan, Türk milletinin çelik iradesiyle "bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünün tarihin çöplüğüne atıldığını" belirterek, bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdıklarını söyledi.

Başta MİT olmak üzere Türkiye'nin bütün kurumlarının cefakar çalışmalarıyla FETÖ'nün zemin bulduğu ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdiklerini aktaran Fidan, "Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi, artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil." dedi.

Bakan Fidan, birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladıklarını anımsatarak, "Bugün buradan Cakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu noktada FETÖ'ye ve Türkiye'yi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşların insicam ve teyakkuz içerisinde olmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Fidan, bunun Endonezya'da yaşayan Türk vatandaşları için de geçerli olduğunu ifade etti.

Fidan, "Türkiye'ye mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergilenecek dayanışma ruhuna ihtiyacın her zamankinden daha fazla olacağını" belirterek, bugün görüştüğü muhataplarına da işbirliği için teşekkürleri ilettiğini ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşın birlikte atılabilecek ilave adımlar olduğunu da söylediğini dile getirdi.

"ÜLKEMİZİ TERÖRİZM BELASINDAN KURTARMAYA KARARLIYIZ"

Terörle mücadelenin sadece FETÖ ile sınırlı olmadığına dikkati çeken Fidan, sözlerine şu şekilde devam etti: