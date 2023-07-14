KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüseyin Macit Yusuf: "İktidar Batı karşısında daha cesur davranmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışı ve hükümet medyasında Yunanistan ile ilişkilerde estirilen olumlu rüzgar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yakından takip ediliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüseyin Macit Yusuf, tanınma yönünde adımların atıldığı bir dönemde Ankara'nın Batı karşısında daha cesur durması gerektiğini söyledi. "Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayanları biz de yok saymak zorundayız” diyen Yusuf, Hükümete, Avrupa Birliği ile diyalogu kesme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği çıkışı ve Litvanya’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi sonrası, Ankara-Atina ilişkilerinin geleceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik sürecin nasıl işleyeceği merak konusu…

Gelişmeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de yakından takip ediliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüseyin Macit Yusuf, Batı’nın Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğini kırmak ve KKTC’nin tanınmasını engellemek için yeni bir oyun kurma peşinde söyledi.

Yusuf, Kıbrıs’ta eşit egemen iki devletli çözüm ve tanınmadan geri adım atılmaması konusunda Hükümeti uyardı.

Hüseyin Macit Yusuf, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği ve Batı emperyalizmine karşı daha cesur tutum alması gerektiğini belirtti. “Kıbrıs Türkü’nün iradesini yok sayanları biz de yok saymak zorundayız” dedi.