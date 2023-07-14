NATO Türkiye'ye dost mu düşman mı? NATO tatbikatlarında Türkiye gerçeği

ABD, silahlı gücü NATO ile son yıllarda yaptığı tatbikatlarda hedefe hep Türkiye’yi koydu. NATO güvenlik şemsiyesi olarak pazarlansa da Türkiye'ye düşmanlığı saklanamayacak düzeyde… İşte 71 yıllık süreçte ABD ve NATO’nun Türkiye’yi hedef alan tatbikatları…

Türkiye, 71 yıldır NATO üyesi… ABD, sözde savunma teşkilatı NATO'yu kullanarak, Noble Dina'dan Nemesis'e, Millenium Challenge'den Çelik Şövalye-2023'e birçok tatbikatta hedefe Türkiye'yi koydu. Tatbikatlarda canlandırılan intikam senaryoları ile Türkiye düşmanlığı defalarca gözler önüne serildi.

Tarih 2 Ekim 1992 : NATO Kararlılık Tatbikatı’nda Türk Donanmasına ait TCG Muavenet muhribi, Amerikan USS Saratoga uçak gemisinden atılan füzelerle vuruldu. Yarbay Levent Kudret Güngör ile birlikte 5 denizci şehit oldu. Gemi kullanılamaz hale geldi. ABD, geminin "yanlışlıkla” vurulduğunu açıkladı. Saldırı, "eğitimsizlik ve disiplinsizlik" olarak addedilerek, üstü kapatıldı.

Tarih 24 Temmuz 2002: Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu Irak'ın kuzeyindeki kukla devlet girişimine darbe vurmuş ve iç cephedeki irtica faaliyetlerine karşı mücadele bayrağı açmıştı. ABD planlarına karşı açıkça hamle yapan Türkiye'ye bir gözdağı verilmesi gerekiyordu.

Buna karşı bin yılın meydan okuması yapılmalıydı. Tatbikatın adı da buna göre seçildi. Millenium Challenge yani Bin Yılın Meydan Okuması tatbikatı, 24 Temmuz’da Lozan Antlaşmasının yıldönümüne denk getirildi. 22 gün süren bir tatbikata Türkiye hariç tüm NATO ülkeleri davet edildi. Tatbikatta hedef ülke, iki kıtada da toprağı bulunan ve önemli su yollarını tutan bir ülkeydi, yani Türkiye...

Yunanistan ve adalar, yıllardır ABD’nin öncülüğünde diğer bazı NATO ülkelerinin de katkılarıyla silahlandırılıyor. Dede Ağaç’tan başlayarak Kavala, Selanik, Larissa, Girit ve Güney Kıbrıs ile bütün Ege ve Doğu Akdeniz’de Amerikan üsleri var.

Doğu Akdeniz’de Amerika, İsrail ve Yunanistan Türkiye’ye karşı Noble Dina ve Nemesis tatbikatlarını her yıl tekrarlıyorlar. Namluları Türkiye’ye çevirerek, tehdit ettikleri ülkenin de Türkiye olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar.

2022 yılında Hellenic Army Tank Challenge tatbikatı ile ABD ve Yunanistan, sınırımızdan 50 kilometre ötede tanklarını yarıştırdı.

2023 yılına gelindiğinde ise ABD, Türkiye'ye karşı adalar üzerinden yeni bir kışkırtma denemesi daha yaptı. ABD Donanması ile Deniz Piyadeleri, Kaliforniya'da Çelik Şövalye-2023 Tatbikatı düzenledi. 10 bin personelin katıldığı tatbikatta adalara amfibi harekât icra edildi, dar geçitlerin savunması yapıldı.

Tüm bu süreci yakından takip eden Vatan Partisi, en net stratejiyi ortaya koyan parti oldu. Türkiye'nin bir an önce NATO'dan çıması için büyük bir eylem başlatıldı. Yurt genelinde "NATO'dan Çıkalım" eylemleri yapıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Türkiye'deki NATO üslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçmesi için defalarca kez çağrı yaptı.