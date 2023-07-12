Erdoğan ve Miçotakis Litvanya'da görüştü! NATO Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken buluşma

NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile sonraysa Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya geldi.

Bir sonraki görüşme ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapıldı. Erdoğan, Mavi Vatan'da gerilim yaratan, Ege'yi ABD üssüne dönüştüren Miçotakis ile görüştü. "Benim için yoksun" dediği, yüz yüze görüşmeleri iptal ettiği Miçotakis ile NATO çatısı altında bu görüntüleri verdi.

Dikkatle izlenen görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Görüşmenin iyi bir atmosferde geçtiği açıklandı. Erdoğan ve Miçotakis'in olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Görüşmede çoklu iletişim kanallarını hayata geçirme konusunda mutabakata varıldı. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı ele alındı. Bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşıldı. Dışişleri Bakanları karşılıklı olarak ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirildi.

Erdoğan'ın görüşmelerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

İkili görüşmeler sonrasında Tayyip Erdoğan, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Salona Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile girdi. Erdoğan ayak üstü ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ile sohbet etti. Toplantıda Zelenskiy'nin yanına oturdu.

Cumhurbaşkanı, NATO Zirvesi'nin ilk gününde ABD Başkanı Joe Biden, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.