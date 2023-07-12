Kurtulmuş ve Tatar KKTC'de görüştü! İki devletli çözüm vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini Lefkoşa'ya yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Görüşmede, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu yapıldı, KKTC'nin tanınmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olduğunu vurguladı. Kıbrıs müzakerelerinin ancak egemen eşitlik zemininde yürütülebileceğinin altını çizdi.

- Burada Mavi Vatan'da hakkımızı, hukukumuzu, buradaki birtakım ciddi zenginlikleri gerek doğal kaynaklar gerek hava sahası, gerek Mavi Vatan'daki diğer boyutlarıyla değişen konjonktür, jeostratejik ve jeopolitik gelişmelerle KKTC'nin bu statüsünün daha da yükseldiğini görüyoruz. Bizim ulusal güvenliğimiz, geleceğimiz, milli çıkarlarımız, Türkiye ile birlikte, bu bölgedeki varlığımızı ayrı bir devlet ve egemen bir halk olarak sürdürmekten geçiyor.