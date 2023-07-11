Erdoğan NATO Zirvesi'nde böyle karşılandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde, ev sahibi Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Erdoğan, tokalaşarak fotoğraf çektirdiği Nauseda ve Stoltenberg ile ayaküstü sohbet etti.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı.

Liderler, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde İngiltere Başbakanı Sunak ile sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # nato

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