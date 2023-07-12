Erdoğan hükümeti baskıya dayanamadı! AK Parti medyası NATO hezimetini zafer olarak duyurdu

NATO’nun İsveç’in de üyeliği ile doğuya doğru genişlemesi, öncelikle Türkiye’yi tehdit ediyor.

AK Parti Hükümeti, ABD ve Batı’nın baskısına direnemedi. İsveç’e üyelik in üyeliğini onaylayan Hükümet, NATO’dan Türkiye’ye yönelen tehditleri görmezden gelerek ittifakın doğuya doğru genişlemesine ivme kazandırmış oldu.

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün ilerleyen günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gelişmeyi 'İsveç'in terör tavrı konusunda garanti alınmıştır.' sözleriyle yorumladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Vilnius’deki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, İsveç kararından ötürü kutlarken, Türkiye’de AK Parti medyası, Batı karşısındaki hezimeti, “diplomasi zaferi” olarak sundu. Haberlerde ve yorumlarda, Türkiye'nin İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu, terörle mücadelede çok büyük bir zafer elde ettiği savunuldu.

Oysa NATO’nun, İsveç’in de üyeliği ile doğuya doğru genişlemesi, öncelikle Türkiye’yi tehdit ediyor. Ne İsveç ne de Türkiye’nin NATO’daki müttefikleri PKK ve FETÖ konusunda somut bir adım attı. ABD ve Batı, Suriye’de PKK’ya silah ve finansman taşımaya devam ediyor.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerle, ABD’den sonra en fazla iletişim halinde olan ülke İsveç... İsveç, daha önce varılan 3’lü mutabakat gereği, “PKK ve uzantıları ile FETÖ'ye desteği kesecek, Türkiye'nin talep ettiği teröristleri teslim edecek, ambargoları kaldıracak...” ve benzeri dizi adım atacaktı. Ancak Ankara’nın talebine rağmen PKK’lı ve FETÖ’cü teröristlerin hiç biri teslim edilmedi.

İsveç’te PKK’lılar neredeyse her hafta yeni bir kışkırtma eylemine imza atıyor. Bu eylemler “düşünce ve ifade özgürlüğü” adı altında ve polis korumasında yapılıyor. Aynı şekilde İsveç’te Kur-an yakma eylemlerine de mahkeme kararıyla izin verilmişti.

Almanya, Fransa ve Hollanda gibi NATO ülkeleri de firari teröristlere yıllardır ev sahipliği yapıyor. Terör örgütü elebaşlarını Meclislerinde ağırlıyor. Fransa, Mart ayında PKK/YPG elebaşlarını Senatoda ağırlamış, teröristlere sözde onur madalyası takılmıştı.

Suriye’de PKK/YPG’ye ABD ve NATO ülkelerinden bugüne kadar tırlar dolusu tonlarca silah ve mühimmat taşındı, taşınmaya devam ediyor. PKK’lı teröristlere, askeri eğitimler veriliyor. ABD ve Batılı ülkelerden milyarlarca dolar, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK’lı teröristlere aktarılıyor.

Hükümet, Türkiye’ye yönelen tehditlere rağmen NATO’nun genişleme politikasına destek verirken, ABD ve NATO ülkeleri, bölücü terörü Türkiye’ye karşı beslemeye devam ediyor.