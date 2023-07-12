Erdoğan NATO Zirvesi'nde neler yaptı, kimlerle görüştü? İşte kısa bir özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson’la üçlü görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.