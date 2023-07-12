Erdoğan NATO Zirvesi'nde neler yaptı, kimlerle görüştü? İşte kısa bir özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılarak birçok lider ile bir araya geldi.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson’la üçlü görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # NATO Zirvesi # litvanya # Biden # rishi sunak # Justin Trudeau # meloni

Benzer Videolar

Kurtulmuş ve Tatar KKTC'de görüştü Kurtulmuş ve Tatar KKTC'de görüştü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde böyle karşılandı! Erdoğan NATO Zirvesi'nde böyle karşılandı!
Türkiye'ye asıl tehdit NATO Türkiye'ye asıl tehdit NATO
Erdoğan hükümeti anlaşmayı ihlal etti Erdoğan hükümeti anlaşmayı ihlal etti
Türkiye'den NATO tehdidine açık kapı! Türkiye'den NATO tehdidine açık kapı!
Erdoğan'ın bu sözleri Zelenski'yi sevindirecek! Erdoğan'ın bu sözleri Zelenski'yi sevindirecek!
ABD destekli Atina'dan iş birliği mesajı! ABD destekli Atina'dan iş birliği mesajı!
Cevdet Yılmaz'dan Katar ziyareti açıklaması! Cevdet Yılmaz'dan Katar ziyareti açıklaması!
ABD'den Türkiye'ye yine F-16 tehdidi ABD'den Türkiye'ye yine F-16 tehdidi
Erdoğan, Biden'ı da geçti! Erdoğan, Biden'ı da geçti!
Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi
Erdoğan İsveç'e açtı ağzını yumdu gözünü! Erdoğan İsveç'e açtı ağzını yumdu gözünü!
Çok Okunanlar
1 12 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi tam metni
3 Öldürücü ve kavurucu sıcaklara dikkat!
4 Motorine zam geldi! Benzin fiyatı kaç TL oldu?
5 Türkiye ve Çin dijital dönüşümü görüştü