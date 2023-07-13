NATO'da "veto" hakkı neden kullanılmıyor? Uzmanlardan değerlendirdi

NATO'dan gelen tehditlere karşı "veto" kartı öne sürülüyor ancak yetki bir süre sonra sözde kalıyor.

Türkiye, NATO'da kalma nedenlerinden biri olarak sık sık "veto" yetkisini gündeme getiriyor.

Ancak hiçbir kritik dönemeçte “veto” hakkı Türkiye tarafından kullanılmadı. Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü, Limni Mutabakatı, Baltık Planı'na onay, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a katılımı, bölgesel planların kabulü...

Uzmanlar ise nedeninin basit olduğunu belirtiyor: ekonomik ve askeri gücünüz yoksa, “veto” hakkınız da yoktur. Uzmanlar bu nedenle veto hakkının sadece söylemde kaldığını belirtiyor.

NATO'da gösterilmeyen veto hakkı için bir hak daha var. Son kararın çıktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Litvanya'dan gelen İsveç'e onay sözleri sonrası artık gözler Meclis'e çevrildi.