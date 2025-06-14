Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, İsrail ile İran arasındaki gerilimin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarının bölgenin istikrarı için en büyük tehdit olduğunu ifade ederek, İran’a yönelik saldırıların bu tabloyu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi. Tansiyonun düşürülmesi için öncelikle İsrail’in durdurulması gerektiğini belirtti.

İsrail’in, nükleer müzakerelerin sürdüğü bir süreçte İran’a saldırarak barış çabalarını baltalamayı amaçladığını vurgulayan Erdoğan, saldırıların nükleer sızıntı riski taşıdığını ve bunun küresel güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

“Yeni bir kriz bölgede yıkıma yol açar”

Görüşmede, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün kalmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir yıkıcı çatışmanın, kitlesel göç dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Sorunun yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceğini belirtti.

Ürdün Kralı Abdullah ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede de İsrail-İran gerilimini değerlendirdi. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tavrının yalnızca bölgesel değil, küresel bir güvenlik krizine neden olduğunu belirtti.

Filistin’deki işgalin ve soykırımın uluslararası kamuoyunun sessizliği sayesinde bu noktaya geldiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail’in İran’ın nükleer programıyla ilgili çözüm çabalarını sabote ettiğini ifade etti. Saldırıların olası bir nükleer sızıntıya neden olabileceği uyarısında da bulundu.

Pezeşkiyan’a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, İsrail’in saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. İran halkına taziyelerini ileten Erdoğan, bu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, İsrail’in bu saldırılarla Gazze’deki soykırımı dünya gündeminden düşürmeye çalıştığını belirterek, Türkiye’nin Natanz’daki nükleer tesiste yaşanabilecek olası sızıntıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Nükleer anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu yineledi.