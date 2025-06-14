Gadir-i Hum'da öfke büyüdü: "İsrail'e karşı halk ayakta"

İran'da Gadir-i Hum Bayramı coşkulu kutlamalarla başladı. Ancak bu yılki bayram, İsrail’in son saldırılarının gölgesinde bir protesto mitingine dönüştü. Meydanlara çıkan İranlılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak kararlılık mesajları verdi.

Gürkan Demir Gürkan Demir
Gadir-i Hum'da öfke büyüdü: "İsrail'e karşı halk ayakta"
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Hazreti Muhammed’in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali’yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, İran’da toplumsal birlik ve direnişin simgesi haline geldi. Bu yıl, bayram kutlamaları adeta bir gösteriye dönüştü. Kalabalıklar, “Kahrolsun İsrail” sloganları eşliğinde Gazze’ye destek, İsrail’e ise öfke mesajları gönderdi.

Ulusal Kanal’a konuşan İranlı vatandaşlar, İsrail’in saldırısının ardından devletlerinin yanında olduklarını vurguladı.

“İran’a yapılan bu saldırının İsrail’in sonunu getirmesini umuyorum”

İranlı bir kadın, “Gazze’de öldürülen kadınlar ve çocuklar için İsrail’e karşı bir fırsat bekliyorduk, bu saldırı bize o fırsatı verdi. Şahsen İran’a yapılan bu saldırının İsrail’in kendi yıkımına yol açmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Vaat Operasyonu daha yeni başlıyor”

Bir diğer İranlı ise İsrail’e karşı başlatılan “Vaat Operasyonu”na dikkat çekerek, “Siyonistler bizim bayramımızda yas tutmak istedi ama biz şehitler milletiyiz. Operasyon birkaç aşamadan oluşuyor ve henüz bitmedi. Devletimiz güçlü, cevabını verdi ve vermeye devam edecek” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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