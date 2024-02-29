Cumhurbaşkanın Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanın Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da bir araya geldi
Editör: Uğur Çam
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ve KKTC arasında siyasi ve ekonomik alandaki işbirlikleri ele alındı. 

KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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