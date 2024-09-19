Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Esad ile görüşmeye hazırız'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yaptığı siber saldırıları değerlendiren Fidan, İsrail'in gerilimi tırmandırdığını söyleyerek bağımsız siber güvenlik teşkilatı kurulmasının sinyalini verdi. Aynı zamanda Bakan Fidan, Suriye ile normalleşme sürecine yönelik de konuşarak 'Esad ile görüşmeye hazırız' dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

'BAĞIMSIZ BİR SİBER GÜVENLİK TEŞKİLATI...'

"Son iki gündür Lübnan'da olan patlamalar 'fırsat operasyonu' olarak değerlendirilen operasyonlar. Bir fark var bu büyük çaplı bir operasyon. İlk gün Lübnan Başbakanı'nı aradım, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim. İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz. Bölgedeki tırmanma endişe verici.

"Türkiye siber güvenlik konusunda aslında büyük bir farkındalık var. Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi.

'NETANYAHU'NUN BATI DESTEĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ PROJE'

"Dün Ürdün'deydik. Ürdün de kendisini bir askeri alarm düzeyine getirmiş durumunda. Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor.

"Şu anda İsrail'deki fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor, hükümet aşamalı strateji uyguluyor. Gazze'den sonra Lübnan'a geçiyor. Belki daha sonra başka hedeflere yönelecek. Bunu yaparken ABD desteğini de yanına alıyor.

"Uluslararası sistemin geç olmadan buna dur demesi gerekiyor. Bu çılgınlık sadece Filistinlilere zarar vermiyor, İsraillilerin de geleceğini ipotek altına alıyor."

Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili de konuşan Bakan Fidan, Esad ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti. 'Zaten görüşmeler bir süredir dolaylı yoldan yapılıyor' diyen Fidan şöyle devam etti:

'ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

"2017'den itibaren, Astana formatı neticesinde rejimle muhalefet arasında dondurulmuş bir savaş var. Bir sessizlik ortamı var. Bu ortamda biz belli konuların kalıcı olarak çözülmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini düşündük. Tabii bunu taraflar atacak.

"Suriye meselesinde Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum.

"Türkiye ile ilgili konu mülteciler ve terörle mücadele gibi konular. Bunları konuştuk, yine konuşuruz. Bu konuda yoğun bir koordinasyon var. Geldiğimiz noktada önemli olan, sorunun daha fazla ileri gitmemesi, çatışmaların olmaması, daha fazla insanın mülteci olarak çıkmaması.

'AB'YE ÜYE OLSAYDIK BRICS ÜYELİĞİNİ DÜŞÜNMEZDİK'

"Katıldığımız AB toplantısı önemli bir toplantıydı. Birbirimizi ikili düzeyde tanıdığımız tüm taraflar aynı toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın AB ile ilgili yenilenmiş bir vizyonu var.

"ABD'de 2008'den itibaren artık siyasi iradenin değişmesi üyelik sürecini ortada bıraktı. Aday ülke statüsü ile ilgili yapmamız gereken şeyler var, atılması gereken adımlar var. Son yıllarda bazı AB üyesi ülkelerinin kendi konularını AB'nin merkezi haline getirmesi, Türkiye-AB ilişkilerini dibe çekti.

"Türkiye’yle ilişkilerinde Avrupa ülkeleri aşırı sağ iktidardaymış gibi davrandı. Dolayısıyla aşırı sağ iktidara gelse bizim için değişen bir şey olmaz. Soydaşlarımızla ilgili endişelerimiz olur, bunu yakından takip ediyoruz.

"(BRICS üyeliği) AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık."