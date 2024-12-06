Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Hamas ile görüştü

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine Doha'ya gitti ve burada Hamas Siyasi Bürosu üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, Doha'daki temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum sırasında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Ayrıca, Fidan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın da yer alacağı Astana Formatı'nda gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.