Doğu Perinçek: "Abhazya bizim Karadeniz’deki kalemiz, KKTC’de Akdeniz’deki kalemiz"

Sakarya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ağırladı. Türkiye Abhazya'yı Tanısın Konferansı'nda konuşan Perinçek, "Abhazya Karadeniz'deki kalemiz KKTC Akdeniz'deki kalemiz" dedi. Herkesi cesur olmaya çağıran Perinçek, Vatan Partisi olarak Abhazya'nın tanınması için mücadele ettiklerini söyledi.

"BU VATANIN EVLADIYIM ÜRETİM DEVRİMİN KAHRAMANIYIM KAHRAMANIYIZ"



Türkiye Abhazya'yı Tanısın Konferansı, Vatan Partisi Sakarya Milletvekili Adayı Aylin Kum'un açışıyla başladı. Ardından Abhaz önderlere ve Sakaryalılarla hitap etmek için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kürsüye çıktı. Perinçek: "Bu Vatanın Evladıyım Üretim Devrimin Kahramanıyım Kahramanıyız" ifadelerini kulllandı. Ayrıca Aylin Kum, Abhazya Gürcistan değildir Abhazya'dır. Bu mücadeleyi de 30 yıldır sürdüren Vatan partisi'dir" dedi.

"ABHAZYA KARADENİZ'DEKİ KALEMİZ KKTC AKDENİZ'DEKİ KALEMİZ"



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önemli mesajlar verdi, Karadeniz vurgusu yaptı. Perinçek'in Abhazya tanınsın önerisi salondan büyük alkış aldı. Doğu Perinçek ayrıca "Abhazya Karadeniz'deki kalemiz KKTC Akdeniz'deki kalemiz" ifadelerini kullandı. Ardından Türkiye'nin önündeki çıkış yoluna değinen Perinçek, üretim vurgusu yaptı. Abhazya Cumhuriyet'i Büyükelçisi İbrahim Ayüdzba da konferanstaydı.







