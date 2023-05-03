Türkiye-Suriye-Rusya-İran dörtlü toplantısı o tarihte yapılacak

Suriye ile normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Türkiye, Rusya, Suriye, İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları 25 Nisan’da Moskova’da bir araya geldi. Savunma Bakanları toplantısının ardından gözler, Dışişleri Bakanları toplantısının tarihine çevrildi.

- İstihbarat ve savunma bakanları toplantısı, teknik düzeyde toplantılar, özellikle sahada güvenliğin artırılması, terörle mücadele gibi konular detaylı bir şekilde ele alınıyor bu konularda işbirliği.

Türkiye, Rusya, Suriye, İran Dışişleri Bakanları’nın 10 Mayıs’ta Moskova’da bir araya gelmesinin planlandığı açıklandı.

- Diğer taraftan Dışişl- eri Bakan Yardımcıları toplantısı da yapıldı. Şimdi Ruslardan tarih önerileri geldi. Herhalde 10 Mayıs'ta böyle bir toplantı gerçekleşecek. Şu anda İran Cumhurbaşkanı (İbrahim) Reisi bir Afrika turuna çıkacakmış. Dolayısıyla İran'dan kimin katılacağı tam netleşmedi.

Suriye ile normalleşme için masada görüşmeler sürerken Şam ile sahada koordinasyon merkezi kurulması gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyet gazetesine verdiği röportajda konuya değindi.

- Belli noktada anlayış birliğine geldik denilebilir, genel bir taslak olarak mutabakat noktasına yaklaştık iyice. Arazide de bir koordinasyon merkezinin olmasıyla sadece bakanların toplanmasını beklemek yerine anlık olarak oradaki faaliyetleri arazide koordine edelim, tedbir alalım, karşılıklı güvenimizi artıralım şeklinde bir taslak düşüncemiz var. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz.

Bakan Akar, Moskova’da yapılan savunma bakanları toplantısı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme yaptığını kaydetti. Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan’da Kayseri’de bir araya geldiğini de hatırlattı. Tahıl koridoru için İstanbul’da bir zirvenin planlandığını duyurdu.

- Yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini de ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafın da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor.

Hulusi Akar, 5 Mayıs’taki toplantıda tahıl koridorunun uzatılmasının ele alınacağını kaydetti.

- Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Mayıs’ta yapılacak 3’lü toplantı konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.