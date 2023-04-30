Perinçek "KKTC tanınmalı" dedi: Güney Kıbrıslı konuşmacı rahatsız oldu

Açılışını Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov’un yaptığı, Küresel Çok Kutupluluk Konferansı’nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Toplantının baş konuşmacısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "KKTC tanınmalı ve Kuzey Kıbrıs’taki direnme mevzisi güçlendirilmelidir" sözleri üzerine Rum konuşması " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ülke yoktur" dedi. Moskova’da etkinliğin moderatörleri tarafından konuşma yarıda kesildi. Güney Kıbrıslı konuşmacının sözlerinin kesilmesi, katılımcılar arasında Rus devletinin Türkiye’nin yanında durması olarak yorumlandı.

Açılışını Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov’un yaptığı, 70 ülkeden 120 konuşmacının katılımıyla çevrimiçi düzenlenen Küresel Çok Kutupluluk Konferansı’nda dikkat çeken bir olay yaşandı.





"KKTC TANINMALI"

Toplantının baş konuşmacısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çok kutuplu bir dünya düzeni kurmak için atılması gereken adımlaIarı sıraladı. Perinçek KKTC tanınmalıdır dedi ve ekledi:

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Doğu Akdeniz’de Asya’nın direnme mevzisidir. ABD’nin bütün Kıbrıs’a hakim olması ve Türk Ordusu’nun Kıbrıs’tan çıkartılması, Süveyş Kanalından Hürmüz Boğazı’na kadar bütün yolları denetim altına almasına yol açar. Bu nedenle KKTC Tanınmalı ve Kuzey Kıbrıs’taki direnme mevzisi güçlendirilmelidir.







Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden konuşmacı olarak katılan Mikis Filaniotis "Türkiye’den Vatan Partisi liderinin bir dizi bölgenin ve ülkenin tanınmasını içeren sözlerine yanıt vermek istiyorum" dedi ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ülke yoktur" ifadelerini kullandı.



Türkiye’den Vatan Partisi liderinin bir dizi bölgenin ve ülkenin tanınmasını içeren sözlerine yanıt vermek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ülke yoktur. Adada tanınan tek devlet Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in resmi üyesidir. Adanın yüzde 37’si, 1974’teki işgalin ardından NATO üyesi olan Türkiye tarafından işgal altındadır.



Moskova’da etkinliğin moderatörleri tarafından Filaniotis’in konuşması yarıda kesildi, Filaniotis sözlerini tamamlayamadı. Etkinliğe başka bir konuşmacıya söz verilerek devam edildi.



Güney Kıbrıslı konuşmacının Türkiye ve KKTC’ye yönelik sözlerinin kesilmesi, katılımcılar arasında Rus devletinin Türkiye’nin yanında durması olarak yorumlandı.