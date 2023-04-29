KKTC, TÜRKPA gözlemci üyesi oldu!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gözlemci üyesi oldu. Karar oy birliğiyle alındı.
KKTC, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Konseyinde oy birliğiyle alınan kararla TÜRKPA gözlemci üyesi oldu.
TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısı'nda Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i Meclis Başkanı Zorlu Töre, TÜRKPA'nın başarılı çalışmalarına birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini vurguladı.
Töre, KKTC'nin de kardeş ülkelerle birlikte büyük Türk dünyasına hizmet edeceğini belirtti.