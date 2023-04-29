Sudan'dan gelen tahliye uçağına ateş açıldı

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikisi "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağı görevlendirildi. Türk vatandaşlarının ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde Türkiye’ye getirildi.

Tahliye için Hartum’un kuzeyindeki Wadi Sayidna’ya giden TSK’nın C-130 tipi uçağına ise hafif silahlarla ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır" denildi.

Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını tahliye diyor. Tahliyeler karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla yapılıyor.

Port Sudan Havalimanı’na inen çeşitli ülkelere ait askeri uçaklar ve yolcu uçakları, Sudan’dan tahliye edilmek isteyen vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, ülkede bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.