Akkuyu NGS'ye ilk yakıt verildi: Erdoğan ve Putin törende konuştu

Türkiye nükleer enerjiye sahip ülkeler arasında yerini aldı. Rusya Atom Enerjisi Kurumu'nun "Yap-İşlet-Sahip Ol" modeliyle üstlendiği Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapıldı.

2010 yılında Rusya ile işbirliği halinde ilk temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir adım olmayı ve enerji arz güvenliğini sağlamayı, ithal enerji bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor. Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor. Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.



Açılış törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans ile katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iş birliği alanlarının genişletileceğine yönelik mesajlar verdi.