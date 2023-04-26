Türkiye-Suriye-Rusya-İran savunma bakanları zirvesi Moskova'da yapıldı

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi beklenirken, 4 ülkenin savunma bakanları Moskova’da bir araya geldi.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Muhammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas katıldı. İran ve Suriye’nin istihbarat başkanları da toplantıda yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, dörtlü toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımların ele alındığı kaydedildi.

Dörtlü zirvede Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele de görüşüldü. Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi de gündeme geldi. 4’lü savunma bakanları toplantısında Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konusu da masadaydı.

Toplantıda taraflar, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etti. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulandı.

Bakan Akar toplantı kapsamında ikili görüşmelerde de bulundu.

Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları 28 Aralık’ta Moskova’da bir araya gelmişti. İran da dahil olmak üzere 4 ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları ise 3-4 Nisan’da Moskova’da toplantı yapmıştı.