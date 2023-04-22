ABD'li Senatör'den Yunan medyasında küstah açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi modernizasyon kitlerinin satışı onaylamıştı. Fakat bu hamlenin, Türkiye’nin talep ettiği yeni nesil F-16’lar ve mevcut uçaklar için modernazisyon kiti satışına dahil olmadığı belirtilmişti.

Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye’ye F-16 iletişim ağı kitlerinin satışını da karşı çıkarak, “Türkiye bu şekilde ödüllendirilecek bir şey yapmadı.” Dedi.

Yunan televizyonuna konuşan Menendez, Türkiye’ye f-16 satışına karşı olduğunu yinelerken, “Erdoğan hükümeti Yunanistan’a karşı tavrını durdurmalı. Yunanistan’dan ‘bir gece birden gelebiliriz’ diye açıklamalar yapmıyor” ifadelerini kullandı.