İran Büyükelçisi'nden 4'lü zirve açıklaması: "Suriye'de çözümü hızlandıracak"

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferezmend Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan ve Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı.



Muhammed Ferezmend, mayıs ayı başında Moskova’da yapılması beklenen dörtlü Dışişleri Bakanları Zirvesi’nin Suriye’de çözümü hızlandıracağını söyledi.



İran İslam Cumhuriyeti Ankara büyükelçisi, dörtlü zirveyi Astana zirvesinde alınan kararların devamı olarak tanımladı:

- Bu yeni mekanizmanın hedefi de tabili dostumuz olan Suriye ve Türkiye arasındaki siyasi görüşmelerin başlatılması ve iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi ve ilişkilerin normal seviyesine doğal seviyesine geri dönülmesi tatbiki göz önünde bulundurulmuş ve bu amaçlanmıştır ve tatbikî bu amaç kesinlikle Rusya ve İran tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir ve hem bölgenin hem de dünyanın hayrına olacaktır.

Ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine de değinen Ferezmend, İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinin İslam Dünyası ve bölge açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti:

- Bu gelişmenin İslam dünyasında etkisi büyük olacaktır. Sorunların aşılmasını hızlandıracaktır. Bu gelişmeden ABD ve İsrail dışında herkes memnun.

Filistin’de artan İsrail saldırganlığına da dikkat çeken ‘Büyükelçi, ‘’Siyonist rejim en sıkıntılı dönemini yaşıyor’’ dedi:

- Filistin direnişi ve Müslüman ülkelerin direnişi de gitgide daha da güçlenmektedir, özellikle son bir yıl içindeki “normalleşme” süreçlerini de göz önünde bulundurarak Müslüman ülkeler daha da güçlenmektedir, ben şahsen şuna inanıyorum ki İslam dünyası Filistin davası ile ilgili daha da birleşip dayanışma içerisinde olacak.

Bölgedeki istikrarsızlık ve çatışmaların kaynağının ABD ve İsrail olduğunu vurgulayan Ferezmend, bölge ülkelerinin insiyatifi ele alması ile birlikte sürecin bölgeden yana setretmeye başladığına dikkat çekti.