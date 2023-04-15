İran Büyükelçisi'nden 4'lü zirve açıklaması: "Suriye'de çözümü hızlandıracak"

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin, ABD’nin bölgeden tamamen çıkarılması konusunda mutabık olduğunu söyledi. ‘ABD’nin Suriye’deki varlığı hem Suriye'ye hem de bölge ülkelerine tehdittir' diyen Ferezmend, terörle ortak mücadele gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferezmend Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan ve Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı.

Muhammed Ferezmend, mayıs ayı başında Moskova’da yapılması beklenen dörtlü Dışişleri Bakanları Zirvesi’nin Suriye’de çözümü hızlandıracağını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara büyükelçisi, dörtlü zirveyi Astana zirvesinde alınan kararların devamı olarak tanımladı:

- Bu yeni mekanizmanın hedefi de tabili dostumuz olan Suriye ve Türkiye arasındaki siyasi görüşmelerin başlatılması ve iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi ve ilişkilerin normal seviyesine doğal seviyesine geri dönülmesi tatbiki göz önünde bulundurulmuş ve bu amaçlanmıştır ve tatbikî bu amaç kesinlikle Rusya ve İran tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir ve hem bölgenin hem de dünyanın hayrına olacaktır.

Ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine de değinen Ferezmend, İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinin İslam Dünyası ve bölge açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti:

- Bu gelişmenin İslam dünyasında etkisi büyük olacaktır. Sorunların aşılmasını hızlandıracaktır. Bu gelişmeden ABD ve İsrail dışında herkes memnun.

Filistin’de artan İsrail saldırganlığına da dikkat çeken ‘Büyükelçi, ‘’Siyonist rejim en sıkıntılı dönemini yaşıyor’’ dedi:

- Filistin direnişi ve Müslüman ülkelerin direnişi de gitgide daha da güçlenmektedir, özellikle son bir yıl içindeki “normalleşme” süreçlerini de göz önünde bulundurarak Müslüman ülkeler daha da güçlenmektedir, ben şahsen şuna inanıyorum ki İslam dünyası Filistin davası ile ilgili daha da birleşip dayanışma içerisinde olacak.

Bölgedeki istikrarsızlık ve çatışmaların kaynağının ABD ve İsrail olduğunu vurgulayan Ferezmend, bölge ülkelerinin insiyatifi ele alması ile birlikte sürecin bölgeden yana setretmeye başladığına dikkat çekti.

# iran # muhamuhammed farazmand # suriye

Benzer Videolar

Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret
Soylu'dan ABD'ye rest Soylu'dan ABD'ye rest
Çavuşoğlu ile Mısırlı Mevkidaşı Togg'a bindi Çavuşoğlu ile Mısırlı Mevkidaşı Togg'a bindi
MİT uyardı MİT uyardı
Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu! Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu!
Dışişleri'nden ABD'ye denizaltısı tepkisi Dışişleri'nden ABD'ye denizaltısı tepkisi
Lavrion'da kapanma yok kentsel dönüşüm var Lavrion'da kapanma yok kentsel dönüşüm var
Mavi Vatan’da kırmızı alarm Mavi Vatan’da kırmızı alarm
"Rusya hiçbir ülkenin iç işlerine karışmaz” "Rusya hiçbir ülkenin iç işlerine karışmaz”
Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Lavrov Kuzey Akım gaz sızıntıları tartışmalarına noktayı koydu! Lavrov Kuzey Akım gaz sızıntıları tartışmalarına noktayı koydu!
Kalın'dan İsveç'e NATO mesajı Kalın'dan İsveç'e NATO mesajı
Çok Okunanlar
1 Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman?
2 15 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 Bayramda ulaşım ücretsiz olan iller
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?